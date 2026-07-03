Блогер Ян Топлес напился и изменил жене на вечеринке

Блогера Яна Топлеса обвинили в измене жене после появления в Сети видео с вечеринки, на которых изрядно выпивший парень ведёт себя совсем нескромно.

По данным соцсетей, инцидент произошёл на одном из мероприятий, где присутствовал блогер. На кадрах, которые быстро распространились в интернете, он целуется с незнакомой девушкой. Ролик вызвал широкий резонанс и активно обсуждается в сети.

Топлес не стал оставлять инцидент без комментариев и выложил в соцсетях пост. Он отметил, что причиной его раскрепощённого поведения стало чрезмерное употребление алкоголя.

«Выпил 15 бутылок пива. Накринжевал сполна, было дело. Мне было весело, и я раздавал это веселье и любовь всем подряд», — написал он.

Ян Топлес с женой, провожает её на Эльбрус. Фото © Telegram/Йоп, Ян Топлес

Примечательно, что за несколько дней до вечеринки блогер публиковал совместные фото с женой, на которых он провожает её на Эльбрус.

«Проводил Катю на Эльбрус. Было много ❤️», — написал он.

Может и правда — хорошо, что жены не было рядом. Ранее россиянка застала мужа с любовницей и получила срок. Она обнаружила супруга в постели с другой женщиной, сняла происходящее на видео и затем отправила запись мужу «соперницы». Однако вместо справедливости она нарвалась на уголовное дело.