В Анапе разрешили открыть 75 пляжей — ещё 11 в очереди

Хорошие новости для любителей отдыха на море: 75 пляжей Анапы уже получили «зелёный свет» для открытия пляжного сезона. Ещё 11 пляжей пока проходят проверку.

Как сообщается на сайте правительства РФ, сейчас активно устраняют последствия разлива топлива из-за крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжах Анапы для этого подсыпают новый чистый песок, а Роспотребнадзор внимательно следит за ходом всех проводимых работ.

Ранее петербуржцам назвали 3 пляжа для безопасного купания. В Ленинградской области пригодными для отдыха признаны ещё пять мест, среди них озёра Ратное, Отрадное и Петровское.