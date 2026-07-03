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3 июля, 12:49

В Анапе разрешили открыть 75 пляжей — ещё 11 в очереди

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Хорошие новости для любителей отдыха на море: 75 пляжей Анапы уже получили «зелёный свет» для открытия пляжного сезона. Ещё 11 пляжей пока проходят проверку.

Как сообщается на сайте правительства РФ, сейчас активно устраняют последствия разлива топлива из-за крушения танкеров в Керченском проливе. На пляжах Анапы для этого подсыпают новый чистый песок, а Роспотребнадзор внимательно следит за ходом всех проводимых работ.

В Анапе восстановили более 5 км песчаных пляжей после ЧС с танкерами
В Анапе восстановили более 5 км песчаных пляжей после ЧС с танкерами

Ранее петербуржцам назвали 3 пляжа для безопасного купания. В Ленинградской области пригодными для отдыха признаны ещё пять мест, среди них озёра Ратное, Отрадное и Петровское.

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Наталья Демьянова
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