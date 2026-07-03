В Тульской области сын насмерть забил отца и мачеху во время ссоры

В Тульской области разыскивается молодой человек, подозреваемый в совершении двойного убийства. По данным SHOT, 28-летний Евгений в ходе конфликта нанёс 49-летнему отцу множественные удары, а затем до смерти избил его 45-летнюю возлюбленную.

Снимок подозреваемого и убитой женщины. Фото © Telegram / SHOT

Известно, что Евгений имеет высшее образование в области строительства, полученное в Тульском государственном университете. Погибшая Светлана проживала с отцом подозреваемого более десяти лет. Она имела экономическое образование и в прошлом году активно искала работу. Отец подозреваемого занимался ремонтом и заправкой картриджей для принтеров.

Пресс-служба СУ СКР по региону сообщила, что 2 июля в частном доме были обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее в Москве суд заключил под стражу 55-летнего мужчину, который зверски убил свою сестру прямо в квартире, а потом расчленил её и затолкал останки в пакет. Свою вину подозреваемый признал.