Российские ударные дроны «Герань» приступили к методичному уничтожению энергообъектов, питающих украинские формирования. Такое заявление сделал один из создателей оптоволоконных беспилотников «Князь Вандал Новгородский», советник министра транспорта Алексей Чадаев.

По его мнению, наступил момент для решительных действий. Он призвал воспользоваться сложившейся обстановкой как стресс-тестом и сделать для противника лето ещё более жарким, чем тот планировал для России. Для этого есть все возможности.

В беседе с KP.ru Чадаев подчеркнул, что оборонительная тактика сама по себе не приносит побед. Первые результаты уже видны: «Герани» начали выносить энергетическую инфраструктуру врага. Если киевский режим попытается устроить Москве «жаркое лето», ответ должен превратить его в настоящее пекло для украинской стороны.

Кипрский журналист Алекс Христофору заявлял, что массированные российские удары по Украине нанесли серьёзный урон позициям Киева и лично Владимира Зеленского. По его оценке, это напрямую влияет на фронт и ускоряет прорыв обороны ВСУ на Донбассе. Обозреватель назвал атаки самыми масштабными по столице с начала СВО и предположил, что для Москвы это лишь начало.