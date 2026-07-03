«Не купаться и не выезжать»: АТОР дала экстренные инструкции российским туристам на Хайнане

Российских туристов, отдыхающих на китайском острове Хайнань, призвали к осторожности в связи с угрозой тайфуна. Им настоятельно советуют не заходить в море, избегать поездок на коммерческом транспорте и оставаться поблизости от своих отелей. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что на курорте находится примерно 20 тысяч российских граждан.

Тайфун Maysak приближается к побережью между Саньей и уездом Линшуй, ожидается его прибытие во второй половине дня. В пятницу и субботу на острове прогнозируются обильные осадки. В связи с повышением уровня тайфунной угрозы с IV до III и активацией режима ЧС, пляжи, в том числе в бухте Ялонг Бэй, закрыты, а их оборудование убрано.

Местные власти ввели временные ограничения на передвижение по всей провинции, а паромное сообщение через пролив Цюнчжоу приостановлено с ночи пятницы. Эти меры, вероятно, продлятся один-два дня, в зависимости от развития ситуации. АТОР предупреждает о возможных задержках авиарейсов для туристов, прибывающих на остров и покидающих его.

Ранее тайфун «Чанми» обрушился на южную Японию: в Окинаве пострадали девять человек и шесть зданий, отменены более 300 рейсов, а почти в 48 тысячах домов в Кагосиме и Окинаве нет света. Циклон движется на северо-восток со скоростью 25 км/ч и вечером достигнет Кюсю.