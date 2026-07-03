Связали и бросили в багажник: В Мурманске арестовали похитительниц дочери бизнесмена

В Мурманске суд отправил под стражу двух местных жительниц, которых обвиняют в похищении 13-летней дочери предпринимателя с целью получения выкупа в 25 миллионов рублей. Об этом представители Следственного комитета сообщили в своём телеграм-канале.

В Мурманске арестовали двух женщин за похищение 13-летней дочери бизнесмена. Видео © Telegram / Следком

По данным следствия, всё случилось 16 июня 2026 года. Злоумышленницы знали, что отец школьницы работает частным врачом и потому может располагать крупными деньгами. Они подстерегли девочку на улице у дома по проезду Бабикова в Мурманске и силой затолкали в арендованную машину.

Затем с телефона самой пострадавшей её отцу пришло сообщение — от него требовали 25 миллионов рублей. Ребёнка отвезли в частный дом, связали, а потом заперли в багажнике автомобиля. Когда обвиняемые узнали, что близкие девочки уже обратились в полицию, они испугались разоблачения и отпустили её.

Задержать подозреваемых удалось быстро — следователи действовали вместе с сотрудниками уголовного розыска регионального УМВД. По просьбе следствия суд заключил обеих под стражу. Известно, что злоумышленницам 17 лет и 51 год.

Правоохранители также сообщили, что в ходе расследования они изъяли и изучили автомобиль, мобильные телефоны и записи с камер видеонаблюдения. Сейчас представители власти устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

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