«Падальщики, будьте вы прокляты!»: Родня неонацистов напала на журналистов Life.ru у военного суда

После оглашения приговора неонацистам, осуждённым за нападения на мигрантов и подготовку покушения на Ксению Собчак, их родственники, недовольные вердиктом, напали на съёмочную группу Life.ru. Корреспонденту и оператору повредили экран телефона, разбили очки и нанесли удары ногами.

Родня неонацистов напала на журналистов Life.ru у военного суда. Видео © Life.ru

Процесс был напряжённым с самого начала. Родственники фигурантов вели себя агрессивно, требовали запретить съёмку, следили, чтобы осуждённых не снимали во время оглашения приговора. Когда суд закончился, близкие не выдержали. Они закричали, что «ребята не виноваты», и начали оскорблять журналистов.

«Падальщики, будьте вы прокляты! Чтобы ваших детей на пожизненное посадили!» — кричали родственники осуждённых, обращаясь к представителям СМИ.

На выходе из зала суда разгорелся конфликт. В итоге пришлось вмешаться силовикам, которые угомонили нападавших.

Второй Западный окружной военный суд сегодня огласил вердикт участникам резонансного уголовного дела. Фигуранты обвинялись в подготовке покушений на Ксению Собчак. Судьи назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 20 лет. Наиболее суровое наказание — 20 лет — получил механик Михаил Балашов. Ему предстоит провести первые 4 года в тюрьме, а оставшийся период — в колонии строгого режима.