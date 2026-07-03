Фигуранты дела о покушении на Собчак получили до 20 лет колонии

Второй Западный окружной военный суд огласил вердикт участникам резонансного уголовного дела. Фигуранты обвинялись в подготовке покушений на Ксению Собчак. Как сообщает корреспондент Life.ru, судьи назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 20 лет.

Наиболее суровое наказание — 20 лет — получил механик Михаил Балашов. Ему предстоит провести первые 4 года в тюрьме, а оставшийся период — в колонии строгого режима. Дополнительно осуждённому назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на два года.

Егор Савельев, имеющий судимость за покушение на убийство, приговорен к 15 годам заключения. Ему также предписано выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Всего в материалах следствия фигурировали 12 человек. Поскольку ряд обвиняемых на момент совершения противоправных действий являлись несовершеннолетними, процесс проходил в закрытом формате.

Ранее государственное обвинение в ходе прений настаивало на максимально строгом наказании. Прокуроры запрашивали для подсудимых сроки заключения вплоть до 25 лет.

Напомним, летом 2023 года спецслужбы сорвали заказное убийство Ксении Собчак, которое готовили по указке украинской стороны. Тогда ФСБ, МВД и Следственный комитет провели операцию в Москве и Рязанской области. В поле силовиков попали члены неонацистской ячейки. Они следили за местом работы журналистки. При обысках у задержанных изъяли арсенал оружия и спецтехнику. Фигуранты сознались, что действовали по наводке СБУ и рассчитывали получить по 1,5 миллиона рублей за исполнение. Всего по этому делу арестовали 7 человек. Фигуранты категорически отвергали все выдвинутые против них обвинения.

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