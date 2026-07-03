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3 июля, 12:54

Фигуранты дела о покушении на Собчак получили до 20 лет колонии

Ксения Собчак. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Ксения Собчак. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Второй Западный окружной военный суд огласил вердикт участникам резонансного уголовного дела. Фигуранты обвинялись в подготовке покушений на Ксению Собчак. Как сообщает корреспондент Life.ru, судьи назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 20 лет.

Наиболее суровое наказание — 20 лет — получил механик Михаил Балашов. Ему предстоит провести первые 4 года в тюрьме, а оставшийся период — в колонии строгого режима. Дополнительно осуждённому назначили штраф в размере 800 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на два года.

Егор Савельев, имеющий судимость за покушение на убийство, приговорен к 15 годам заключения. Ему также предписано выплатить штраф в 800 тысяч рублей.

Всего в материалах следствия фигурировали 12 человек. Поскольку ряд обвиняемых на момент совершения противоправных действий являлись несовершеннолетними, процесс проходил в закрытом формате.

Ранее государственное обвинение в ходе прений настаивало на максимально строгом наказании. Прокуроры запрашивали для подсудимых сроки заключения вплоть до 25 лет.

В МИД прокомментировали подготовку покушения на Собчак
В МИД прокомментировали подготовку покушения на Собчак

Напомним, летом 2023 года спецслужбы сорвали заказное убийство Ксении Собчак, которое готовили по указке украинской стороны. Тогда ФСБ, МВД и Следственный комитет провели операцию в Москве и Рязанской области. В поле силовиков попали члены неонацистской ячейки. Они следили за местом работы журналистки. При обысках у задержанных изъяли арсенал оружия и спецтехнику. Фигуранты сознались, что действовали по наводке СБУ и рассчитывали получить по 1,5 миллиона рублей за исполнение. Всего по этому делу арестовали 7 человек. Фигуранты категорически отвергали все выдвинутые против них обвинения.

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* Включён в перечень террористических и экстремистских организаций.

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Юлия Сафиулина
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