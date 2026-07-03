Мифы оживают: В горах Дагестана нашли несокрушимые «оковы Прометея», которым более 3000 лет

В горных районах Дагестана обнаружен массивный артефакт, который местные специалисты отождествляют с мифическими оковами Прометея. Об удивительной находке сообщает Telegram-канал Mash.

В Дагестане нашли оковы Прометея. Видео © Telegram / Mash

Цепь была найдена во время проведения скальных работ. Конструкция уходила вглубь каменной породы на несколько метров. Рядом с ней исследователи обнаружили крутильные сосуды, позволившие установить возраст артефакта — он превышает три тысячи лет. Вес находки составляет более 60 килограммов, при этом специалисты обратили внимание на полное отсутствие соединительных швов, что делало цепь практически несокрушимой.

Опираясь на совокупность этих данных, гендиректор музея Владимир Меликов выдвинул предположение, что артефакт может иметь прямое отношение к древнегреческому мифу о титане Прометее, прикованном к скале. Впоследствии администрация Каспийска передала находку в музей, расположенный в Адыгее. Там цепь прошла реставрацию и стала доступна для обозрения. Теперь её демонстрируют туристам, разместив на специальном выставочном стенде.

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