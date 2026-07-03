Арестован водитель катера, сбивший насмерть купающегося ребёнка в Воронеже

Транспортная полиция задержала мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 11-летнего мальчика на катере в Воронежском водохранилище, а затем скрылся. Ребёнок скончался от полученных травм.

Кадры допроса задержанного. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Подозреваемый, ранее судимый 45-летний житель Воронежа, был найден после оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта, повлёкшем смерть.

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник, скрывавшийся у знакомого, был задержан и арестован. Следственные органы продолжают комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, трагедия на воде произошла 2 июля в Воронеже неподалёку от санатория имени Горького. Во время купания в водохранилище 12-летний подросток попал под винты проходящего мимо судна.