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3 июля, 13:54

Арестован водитель катера, сбивший насмерть купающегося ребёнка в Воронеже

Транспортная полиция задержала мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил 11-летнего мальчика на катере в Воронежском водохранилище, а затем скрылся. Ребёнок скончался от полученных травм.

Кадры допроса задержанного. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Подозреваемый, ранее судимый 45-летний житель Воронежа, был найден после оперативно-разыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта, повлёкшем смерть.

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник, скрывавшийся у знакомого, был задержан и арестован. Следственные органы продолжают комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Четырёхлетнего мальчика унесло течением реки Иркут
Четырёхлетнего мальчика унесло течением реки Иркут

Напомним, трагедия на воде произошла 2 июля в Воронеже неподалёку от санатория имени Горького. Во время купания в водохранилище 12-летний подросток попал под винты проходящего мимо судна.

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Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Наталья Демьянова
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