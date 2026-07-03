В Германии обыскали и изъяли авто подозреваемой по делу о взрыве в Монако

В Германии полиция провела обыск в квартире и изъяла автомобиль украинской гражданки Анастасии Березовской, подозреваемой в организации взрыва в Монако. Об этом сообщают Генпрокуратура ФРГ. Обыск прошёл в жилом помещении подозреваемой в районе Майн-Таунус.

«Были изъяты вещественные доказательства, которые передадут властям Монако. В настоящее время разыскиваемая женщина скрывается», — отметили в прокуратуре.

Согласно данным Spiegel, 39-летняя женщина родом из ЛНР, приехала в Германию в 2022 году как беженка. Предполагается, что некоторое время она жила в коллективном жилье в Гессене.

Французские правоохранительные органы установили, что у украинки есть опыт охоты, а также возможен доступ к легальному огнестрельному оружию.

Последнее зарегистрированное место проживания подозреваемой – Хофхайм-ам-Таунус. Следствие считает, что женщина могла действовать не одна.

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом, в результате которого пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка; по данным СМИ, одной из целей был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, ранее попавший под санкции Украины. По подозрению в совершении преступления разыскивается женщина. Ранее Интерпол опубликовал ориентировку на неё.