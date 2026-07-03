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3 июля, 14:23

Проект «Искусственная волна для сёрфинга» выиграл Гран-при конкурса «Ты в игре»

Обложка © Telegram / Правительство России

Обложка © Telegram / Правительство России

Проект по созданию искусственной волны для серфинга Vertigo Sports завоевал Гран-при шестого сезона всероссийского конкурса «Ты в игре». Данную информацию передали в правительстве РФ.

В финал состязания вышли 34 инициативы из 23 регионов страны. Победитель получил на дальнейшее развитие своего дела один миллион рублей. Денежный сертификат и главный приз автору проекта вручили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева.

Сразу после церемонии награждения Чернышенко поделился планами по поддержке инициативы. Он рассказал, что одной из ключевых идей является создание в России всесезонного морского курорта. Вице-премьер заверил, что инвесторов обязательно познакомят с данной технологией и помогут в популяризации этого пока ещё экзотического, но очень увлекательного вида спорта.

До начала торжественной части участникам продемонстрировали видеообращение министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярёва. Он отметил, что президент страны Владимир Путин неоднократно подчёркивал способность спорта воспитывать характер. По словам Дегтярёва, именно на это нацелен конкурс «Ты в игре», общее число участников которого за всё время превысило 24 миллиона человек.

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Ранее сообщалось, что в Москве 9–10 июля пройдёт II Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Среди партнёров — Миннауки и Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского. Замруководителя аппарата Правительства Ольга Кривонос подчеркнула, что форум соберёт представителей власти, науки, медицины, культуры и бизнеса. Она отметила, что тема здорового долголетия требует комплексного подхода и наладить межведомственное и международное сотрудничество.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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