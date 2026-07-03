Совам держаться, жаворонкам вздремнуть: Как справиться с недосыпом из-за ЧМ-26 по футболу

Запись матчей или грамотный сон в соответствии с хронотипом поможет российским болельщикам справиться с ночными трансляциями чемпионата мира по футболу. Об этом рассказала врач — невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царёва.

Поводом для комментария стала публикация о хроническом недосыпе у российских фанатов из-за разницы во времени с Северной Америкой. По словам специалиста, подобные сбои режима крайне вредны. Иногда хватает всего одной бессонной ночи, чтобы спровоцировать обострение сердечно-сосудистых и пищеварительных патологий. Кроме того, падает иммунитет и до 70 процентов возрастает риск подхватить вирус.

В комментарии «Москве 24» Царёва настоятельно рекомендовала не садиться за руль после ночного просмотра. Сонливость сама по себе опасна, а если любимая команда проиграла, состояние усугубляется стрессом. Идеальным вариантом врач назвала запись трансляции и просмотр в удобное время.

Если же удержаться от прямого эфира невозможно, стоит учитывать хронотип. Жаворонкам лучше лечь спать до игры, а после финального свистка уже не ложиться, чтобы не сбить вечернее засыпание. Совам — наоборот: дотянуть до матча без сна, а сразу после него отправиться в постель. Такой подход позволит минимизировать ущерб для организма.

Life.ru рассказывал, что российские болельщики массово недосыпают из-за ночных трансляций чемпионата мира в США, Мексике и Канаде. Фанаты смотрят матчи в прямом эфире, хотя на сон остаётся два-три часа, и приходят на работу разбитыми. Эксперты предупреждают, что несколько бессонных ночей подряд снижают внимание, ухудшают память и особенно опасны для водителей и тех, чья работа требует концентрации.