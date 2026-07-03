Голодная школьница спалила квартиру в Челябинске, пытаясь пожарить наггетсы

Голодная школьница в Челябинске чуть не спалила квартиру, пытаясь пожарить себе наггетсы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Видео © МАХ/МЧС Челябинской области

Во время готовки масло на сковороде внезапно вспыхнуло. В панике девочка включила вытяжку, но поток воздуха только усилил пламя. Затем она попыталась потушить огонь водой, что привело к резкой вспышке и мгновенному распространению огня по кухне.

В итоге серьёзно пострадали кухонный гарнитур и натяжной потолок. К счастью, обошлось без пострадавших. В МЧС напоминают: горящее масло нельзя тушить водой.

Ранее в Приморье 4-летняя девочка погибла при пожаре из-за игры с огнём. 43-летняя женщина оставила дочку без присмотра. Малышка заскучала, нашла зажигалку в доступном месте и начала с ней играть, после чего в доме произошло возгорание. Ребёнок получил множественные ожоги и погиб от острого отравления угарным газом.