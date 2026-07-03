Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 14:27

Голодная школьница спалила квартиру в Челябинске, пытаясь пожарить наггетсы

Голодная школьница в Челябинске чуть не спалила квартиру, пытаясь пожарить себе наггетсы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Челябинской области.

Видео © МАХ/МЧС Челябинской области

Во время готовки масло на сковороде внезапно вспыхнуло. В панике девочка включила вытяжку, но поток воздуха только усилил пламя. Затем она попыталась потушить огонь водой, что привело к резкой вспышке и мгновенному распространению огня по кухне.

В итоге серьёзно пострадали кухонный гарнитур и натяжной потолок. К счастью, обошлось без пострадавших. В МЧС напоминают: горящее масло нельзя тушить водой.

В Мурине ребёнок спалил квартиру соседей горящим бумажным самолётиком
В Мурине ребёнок спалил квартиру соседей горящим бумажным самолётиком

Ранее в Приморье 4-летняя девочка погибла при пожаре из-за игры с огнём. 43-летняя женщина оставила дочку без присмотра. Малышка заскучала, нашла зажигалку в доступном месте и начала с ней играть, после чего в доме произошло возгорание. Ребёнок получил множественные ожоги и погиб от острого отравления угарным газом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © МАХ/МЧС Челябинской области

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar