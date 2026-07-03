В деле о расправе над девочкой в Ленобласти до сих пор нет подозреваемого

Следователи допрашивают жителей СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе Ленинградской области, где нашли тело девочки после её похода за грибами. По данным SHOT, подозреваемого в деле пока нет.

Последние кадры девочки при жизни. Видео © Telegram/ SHOT

Сейчас проверяются записи с камер у въезда в садоводство. Следствие выясняет, мог ли на территорию зайти посторонний или заехать неизвестный автомобиль. Местные жители утверждают, что несколько раз видели в СНТ незнакомого мужчину.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Расследованием занимается СК по Ленинградской области, рассматриваются разные версии произошедшего.

Погибшая жила в полной семье в Колпино, у неё была 18-летняя сестра. Девочка окончила 5 класс, хорошо училась и регулярно побеждала в вокальных конкурсах. В «Захожье-5» у семьи находится дача.

Школьница пропала днём, когда ушла в лес за лисичками и не вернулась домой в назначенное время. Поиски продолжались до утра 3 июля, к ним подключались родственники, волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.