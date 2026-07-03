В музее обороны Севастополя оценили сроки создания новой панорамы

Создание нового полотна панорамы музея обороны Севастополя, уничтоженного при пожаре после атаки беспилотника ВСУ, может занять до двух лет. Такие предварительные сроки озвучили специалисты, занимающиеся оценкой проекта.

Как сообщил РИА «Новости» директор музея Михаил Смородкин, эксперты считают, что работа над новым произведением займёт от полутора до двух лет. Речь идёт о сроках при условии, что необходимый холст уже будет подготовлен.

По словам руководителя учреждения, предварительные расчёты выполнили специалисты Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Именно этот коллектив рассматривается в качестве одного из возможных исполнителей масштабной работы.

При этом окончательное решение о том, кто займётся восстановлением панорамы, пока не принято. Этот вопрос находится в компетенции Министерства культуры России.

Смородкин также напомнил об историческом опыте восстановления аналогичного произведения после Великой Отечественной войны. Тогда панорама была утрачена в результате удара авиации противника по зданию музея.

На создание нового полотна советским художникам потребовалось два года и три месяца. Нынешние предварительные оценки, как отметил директор музея, сопоставимы с теми сроками.

Напомним, 10-го июня украинский беспилотник полностью уничтожил музей и панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» вместе с холстом, находившимся на реставрации, но уникальные фрагменты картины Рубо, спасённые в 1942 году, чудом уцелели. Губернатор пообещал представить их на выставке.