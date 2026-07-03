Стали известны этапы Гран-при, где дебютирует Гном Гномыч за сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился информацией о предстоящих выступлениях своего сына фигуриста Александра Плющенко. Спортсмен, представляющий Азербайджан, примет участие в этапах юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Турции и Грузии. Четвёртый этап пройдёт в Анкаре с 17 по 19 сентября, а пятый – в Батуми с 24 по 26 сентября.

«Александр получил два этапа международной серии Гран-при — в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся», — приводит РИА «Новости» слова Плющенко.

Александр Плющенко теперь будет выступать за Азербайджан на международной арене. В среду ISU дало добро на этот переход, который стал возможен благодаря откреплению от российской федерации фигурного катания ещё в мае. Отец спортсмена Евгений Плющенко сообщил, что его 13-летний сын получил азербайджанское спортивное гражданство на ближайшие пять лет.

Переход Плющенко-младшего вызвал широкий резонанс в российском фигурном катании. Одни обсуждают решение семьи как возможность для спортсмена продолжить международную карьеру, другие говорят о риске оттока молодых талантов.