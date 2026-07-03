Звезда «Безумного Макса» Кьелль Нильссон умер в возрасте 76 лет

Ушёл из жизни шведский актёр и тяжелоатлет Кьелль Нильссон, наиболее известный зрителям по роли Лорда Гумунгуса в культовом фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». О кончине артиста сообщил портал TMZ со ссылкой на его представителя Криса Карбо.

Нильссону было 76 лет, он родился 19 декабря в 1949 году. Как уточнил Карбо, актёр умер в четверг, находясь в австралийском штате Квинсленд. В последние минуты жизни рядом с ним находились члены его семьи. Отмечается, что на протяжении четырёх лет он боролся с тяжёлым заболеванием почек.

За свою карьеру Нильссон снялся ещё в нескольких картинах, однако в памяти зрителей он остался в первую очередь как антагонист из второй части знаменитой франшизы.

Ранее сообщалось, что британский актёр Майкл Бирн, сыгравший Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Поттере» и полковника Фогеля в «Индиане Джонсе», скончался в возрасте 82 лет. Артиста не стало ещё 20 июня. Причину его смерти оглашать не стали. За почти 60 лет в кино и на телевидении Бирн накопил богатую фильмографию. Помимо роли тёмного волшебника и жестокого нациста, зрители запомнили его по работе в «Храбром сердце»