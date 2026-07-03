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Регион
3 июля, 15:35

«Варшава, давай мириться»: Глава МИД Украины привёз в Польшу антикризисный план

Сибига предложил Польше антикризисные меры для диалога с Украиной

Обложка © ТАСС / FRANCK ROBICHON / ЕРА

Обложка © ТАСС / FRANCK ROBICHON / ЕРА

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Польше пакет антикризисных мер на фоне напряжённости в отношениях двух стран. С таким предложением он выступил во время встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским в Варшаве.

«Я предложил комплекс антикризисных мер», — написал Сибига, уточнив, что речь идёт о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также украинская сторона предлагает организовать встречу историков-экспертов по вопросам Второй мировой войны. В работе могут принять участие специалисты, которые уже участвовали в польско-украинском съезде историков в мае.

Кроме того, Киев предлагает обратиться к религиозным лидерам Украины и Польши, чтобы они использовали свой авторитет в двустороннем диалоге.

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Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет в одностороннем порядке проявлять доброжелательное отношение к Украине, если не увидит ответных шагов со стороны Киева. По его словам, в Польше есть информация, что украинские политики понимают вред от роста напряжённости между двумя странами и заинтересованы в её снижении.

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Полина Никифорова
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