«Варшава, давай мириться»: Глава МИД Украины привёз в Польшу антикризисный план

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Польше пакет антикризисных мер на фоне напряжённости в отношениях двух стран. С таким предложением он выступил во время встречи с главой польского МИД Радославом Сикорским в Варшаве.

«Я предложил комплекс антикризисных мер», — написал Сибига, уточнив, что речь идёт о консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Также украинская сторона предлагает организовать встречу историков-экспертов по вопросам Второй мировой войны. В работе могут принять участие специалисты, которые уже участвовали в польско-украинском съезде историков в мае.

Кроме того, Киев предлагает обратиться к религиозным лидерам Украины и Польши, чтобы они использовали свой авторитет в двустороннем диалоге.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет в одностороннем порядке проявлять доброжелательное отношение к Украине, если не увидит ответных шагов со стороны Киева. По его словам, в Польше есть информация, что украинские политики понимают вред от роста напряжённости между двумя странами и заинтересованы в её снижении.