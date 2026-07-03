Том Круз нанял команду специалистов по волосам, чтобы не облысеть

Голливудский актёр Том Круз собрал вокруг себя команду специалистов, задача которых — держать его причёску в идеальном виде. Об этом со ссылкой на осведомлённый источник сообщило издание Radar Online.

По данным журналиста, в команде 63-летней звезды есть отдельный мастер, который моет ему голову и делает массаж, парикмахер для укладки, а также специалисты, отвечающие за правильное использование средств для ухода.

Состояние волос актёра проверяют постоянно. Как только замечают ломкость или выпадение, недостаток сразу устраняют. При этом сам Круз не намерен прибегать к другим методам — наращиванию, парику или пересадке волос.

«Он очень внимательно относится к своему внешнему виду», — отмечено в тексте.

Напомним, ранее хирург Владимир Орловский рассказал, что первые признаки потери волос сегодня нередко появляются уже в 18–25 лет, тогда как раньше заметное поредение наступало после 35–40. По словам врача, ранее облысение всё чаще провоцируют хронический стресс, недосып и эмоциональное истощение, которые запускают генетически обусловленный процесс раньше, чем это произошло бы без их влияния.