В пригороде Дамаска террорист-смертник устроил взрывную атаку на блокпосту

В окрестностях Дамаска произошло дерзкое нападение на контрольно-пропускной пункт правительственных сил. Неизвестный привёл в действие ручные осколочные гранаты прямо в ходе проверки документов. По официальным данным государственного агентства SANA, инцидент унёс жизнь самого нападавшего, трое военнослужащих сил безопасности доставлены в медучреждения с ранениями различной степени тяжести.

Инцидент развернулся в пригороде Джарамана: двое мужчин на мотоцикле были остановлены для рутинной сверки удостоверений личности. Однако в процессе проверки пассажир внезапно открыл хаотичную стрельбу в воздух из пистолета, после чего последовательно швырнул два боеприпаса в сторону стражей порядка. Именно эти разрывы стали причиной ранений троих силовиков.

Третий взрыв прогремел трагически и нелепо — граната детонировала прямо в кисти самого злоумышленника, мгновенно оборвав его жизнь. Последующая идентификация показала, что погибший давно находился в федеральном розыске по тяжким статьям: его подозревали в причастности к умышленному убийству и незаконному обороту наркотических веществ.

Его сообщник, управлявший мотоциклом, был оперативно задержан на месте происшествия. В настоящий момент следственные органы устанавливают все обстоятельства и мотивы этой атаки.

Ранее сообщалось, что в центре Дамаска, неподалёку от Дворца правосудия, прогремел взрыв у кафе в районе Хиджаз. По данным сирийского телевидения, сработало взрывное устройство. Пять человек погибли, ещё 15 пострадавших доставили в больницы.