Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поставках российского газа вызвали критику со стороны кипрского журналиста Алекса Христофору.

В эфире YouTube-канала он назвал её высказывания абсурдными, заявив, что Евросоюз после введения многочисленных санкций фактически сам ограничил доступ к российским энергоресурсам.

По его словам, риторика о том, что Россия якобы «перекрыла поставки», не соответствует реальной картине, а сам ЕС оказался в ситуации, когда число поставщиков сократилось. Христофору также высмеял заявления о «диверсификации» энергопоставок, отметив, что переход от множества источников к одному нельзя считать диверсификацией.

Фон дер Ляйен ранее во время визита в Баку 1 июля утверждала, что Россия использовала энергетику как инструмент давления и «отключила газ», после чего Азербайджан помог Европе укрепить энергобезопасность.

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прекращении поставок российского газа в Европу подверглись критике в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы ЕК о якобы полном прекращении поставок не соответствуют действительности и являются ложными. Проблемы на европейском энергетическом рынке связаны с ограничениями, которые сам Евросоюз ввёл против России и её нефтегазового сектора.