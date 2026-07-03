Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 16:02

Журналист высмеял фон дер Ляйен за слова о поставках российского газа

Христофору назвал абсурдными слова фон дер Ляйен о поставках газа из РФ звучат

Обложка © ТАСС / ADAM WARZAWA / ЕРА

Обложка © ТАСС / ADAM WARZAWA / ЕРА

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поставках российского газа вызвали критику со стороны кипрского журналиста Алекса Христофору.

В эфире YouTube-канала он назвал её высказывания абсурдными, заявив, что Евросоюз после введения многочисленных санкций фактически сам ограничил доступ к российским энергоресурсам.

По его словам, риторика о том, что Россия якобы «перекрыла поставки», не соответствует реальной картине, а сам ЕС оказался в ситуации, когда число поставщиков сократилось. Христофору также высмеял заявления о «диверсификации» энергопоставок, отметив, что переход от множества источников к одному нельзя считать диверсификацией.

ЕС запретил импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам
ЕС запретил импорт российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам

Фон дер Ляйен ранее во время визита в Баку 1 июля утверждала, что Россия использовала энергетику как инструмент давления и «отключила газ», после чего Азербайджан помог Европе укрепить энергобезопасность.

Заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прекращении поставок российского газа в Европу подверглись критике в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова главы ЕК о якобы полном прекращении поставок не соответствуют действительности и являются ложными. Проблемы на европейском энергетическом рынке связаны с ограничениями, которые сам Евросоюз ввёл против России и её нефтегазового сектора.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar