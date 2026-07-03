Хуситы открыли огонь по военным самолётам Саудовской Аравии

Йеменские хуситы из движения «Ансар Алла» применили зенитные ракеты против военных самолётов Саудовской Аравии. С таким заявлением в эфире телеканала Al Masirah выступил военный представитель движения Яхья Сариа.

По его словам, группа боевых самолётов саудовского противника вторглась в воздушное пространство Йемена. Целью манёвра была попытка воспрепятствовать посадке иранского гражданского борта в международном аэропорту Саны. Хуситы открыли огонь и вынудили истребители покинуть зону аэропорта.

Сариа уточнил, что на борту лайнера находились более 200 йеменских граждан. Среди них были раненые и больные, проходившие лечение в Иране, а также те, кто не мог вернуться на родину из-за боевых действий. В обратном направлении этим же рейсом в Исламскую Республику должна была отправиться официальная делегация для участия в похоронах бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Представитель хуситов выразил Тегерану благодарность за прорыв воздушной блокады, установленной Эр-Риядом ещё в 2015 году. Он также заверил, что авиасообщение между Саной и иранской столицей будет продолжено.

Ранее представители йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о начале мобилизации для снятия блокады, установленной Саудовской Аравией. Целями этих действий названы восстановление прав народа, выдворение оккупантов и полная отмена блокадных ограничений. По сведениям от представителей хуситского ополчения, в их распоряжении находятся хорошо организованные отряды, численность которых достигает нескольких сотен тысяч человек.