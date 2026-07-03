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3 июля, 16:36

В Казани мать 9 раз платила за УЗИ, а ребёнка с тяжёлыми патологиями так и не заметили

В Казани женщина заявила о невыявленных патологиях у ребёнка после 9 УЗИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Zaiets

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Zaiets

Жительница Казани заявила, что во время беременности ей девять раз делали УЗИ в частной клинике, но ни одно исследование не выявило тяжёлые врождённые патологии у ребёнка. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По словам Анны, она наблюдалась платно в медцентре, специализирующемся на беременности и репродуктологии. Все скрининги проходили там же, а в заключениях, как утверждает пациентка, писали: «без особенностей».

На 41-й неделе женщина родила дочь. После появления ребёнка на свет врачи сообщили о пороках позвоночника и рёбер, из-за которых малышка не могла полноценно дышать самостоятельно. Девочку подключили к ИВЛ и перевели в реанимацию, где позже выявили новые нарушения.

За первый месяц жизни ребёнок перенёс пневмонию и сепсис новорождённых. Затем его направили в Филатовскую детскую больницу, где обнаружили ещё несколько врождённых патологий, включая пороки аорты, диафрагмальную грыжу и стеноз почечных артерий.

Семья утверждает, что после разговора с главврачом клиники из личного кабинета Анны пропали результаты УЗИ. Родители планируют обратиться в Росздравнадзор и прокуратуру. Директор клиники заявил, что коллектив сопереживает семье и старается оказать помощь, однако публично обсуждать истории пациентов он не имеет права.

В семье из ХМАО родилась Россия
В семье из ХМАО родилась Россия

Ранее в Словакии родились сиамские близнецы, сросшиеся тазами. До этого врачи сталкивались с такой патологией в 2009 году. В институте отметили, что больше половины таких детей рождаются мёртвыми.

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Полина Никифорова
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