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4 июля, 09:19

«Я не уполномочен»: Бурунов осадил журналистку за вопрос о свадьбе

Бурунов отказался обсуждать с журналисткой свою свадьбу

Обложка © VK / Сергей Бурунов

Обложка © VK / Сергей Бурунов

Сергей Бурунов жёстко пресёк вопрос журналистки о своей личной жизни. На вопрос о возможной свадьбе он ответил резко и категорично. Об этом сообщает Пятый канал.

Бурунов не стал отвечать на вопрос о свадьбе. Видео © Пятый канал

Бурунов заметил, что представительница СМИ не удержалась от излишне личного вопроса, и мгновенно закрыл тему.

«Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать», — заявил Бурунов.

Однако позже он всё же признал, что счастливый брак меняет мужчину в лучшую сторону.

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Ранее Life.ru рассказывал, что известная американская певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси тайно сыграли свадьбу. Церемония прошла в узком кругу, где собрались только самые близкие люди этой пары.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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