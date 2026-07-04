«Я не уполномочен»: Бурунов осадил журналистку за вопрос о свадьбе

Сергей Бурунов жёстко пресёк вопрос журналистки о своей личной жизни. На вопрос о возможной свадьбе он ответил резко и категорично. Об этом сообщает Пятый канал.

Бурунов не стал отвечать на вопрос о свадьбе. Видео © Пятый канал

Бурунов заметил, что представительница СМИ не удержалась от излишне личного вопроса, и мгновенно закрыл тему.

«Мы не настолько с вами близки, чтобы я обсуждал такие темы. Я не уполномочен это комментировать», — заявил Бурунов.

Однако позже он всё же признал, что счастливый брак меняет мужчину в лучшую сторону.

Ранее Life.ru рассказывал, что известная американская певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси тайно сыграли свадьбу. Церемония прошла в узком кругу, где собрались только самые близкие люди этой пары.