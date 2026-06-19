«Лучше ты, Серёж, в кино иди!» Кому несостоявшийся лётчик Бурунов обязан карьерой актёра

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст признался, что в своё время отговорил актёра Сергея Бурунова от ухода в авиацию. По словам продюсера, незадолго до запуска сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» артист признался ему, что собирается уйти из программы «Большая разница». Его слова приводит Кино Mail.

Бурунов объяснял это усталостью от пародий и отсутствием предложений в кино. Он напомнил, что окончил лётное училище и рассматривает работу в гражданской авиации. Эрнст поинтересовался у него причинами такого решения, на что Бурунов пошутил, что хочет стать командиром рейса Москва-Нью-Йорк.

«Честно говоря, зная Серёжу, я сказал: «Лучше ты, Серёж, в кино иди», — и немедленно утвердил его на роль полицейского в «Кратком курсе счастливой жизни», — подчеркнул Эрнст, добавив, что эта работа стала первой киноролью будущей звезды.

Ранее Константин Эрнст высказал серьёзные опасения по поводу неконтролируемого развития искусственного интеллекта. Продюсер сравнил потенциальную угрозу с рисками ядерной войны.