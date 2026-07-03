Роднина сообщила, что сама заправляет автомобиль

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что сама заправляет автомобиль и спокойно относится к временным трудностям с топливом. Её слова передаёт Sport24.

По словам Родниной, она понимает причины текущей ситуации и воспринимает её без лишней тревоги. Депутат отметила, что ситуация с бензином не сильно повлияла на её повседневные поездки. В обычной жизни она сталкивается с теми же трудностями, что и другие автомобилисты.

«На мои поездки она повлияла не слишком сильно. В обычной жизни те же проблемы, что и у остальных. Пересаживаться на другой транспорт пока не планирую», — добавила Роднина.

Ранее Life.ru писал, что правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года. Мера вступает в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года.