Трамп назвал Кеннеди «вторым по привлекательности» президентом США

Американский лидер Дональд Трамп назвал Джона Кеннеди «вторым по привлекательности» президентом в истории США, однако не уточнил, кого считает номером один.

В разговоре со второй леди Ушей Вэнс он охарактеризовал Кеннеди как «отличного, красивого парня» и отметил, что по уровню привлекательности тот занимает второе место среди всех американских лидеров.

При этом Трамп не стал раскрывать, кто находится на первой позиции, что сразу вызвало обсуждение в соцсетях. Сторонники движения MAGA в шутку предположили, что первое место он мог оставить за собой.

Также президент напомнил о Гровере Кливленде, который, как и он сам, дважды занимал пост главы государства с перерывом между сроками. Трамп отметил, что такая политическая биография, по его мнению, добавляет силы и значимости президентству.

А ранее певица Мадонна рассказала о своих прошлых отношениях с Джоном Кеннеди — младшим, сыном 35-го президента США. Он стал лучшим любовником в её жизни. Их роман начался в конце 1980-х годов, когда Мадонна находилась на пике популярности.