Захарова назвала Совет Европы клоунами, которые запутались в половых органах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко высказалась в адрес Совета Европы, назвав организацию клоунами за проведение мероприятий по борьбе с «языком ненависти».

В своём Telegram-канале дипломат сообщила, что при поддержке ЕС в Страсбурге прошла «неделя борьбы с языком ненависти». По её словам, фактически программа была сосредоточена на вопросах гендера и сексуальной ориентации. Захарова заявила, что при этом Совет Европы игнорирует проявления русофобии в интернете и реальные случаи языка ненависти в отношении русских.

Она также напомнила о высказываниях политиков стран ЕС, НАТО и представителей киевских властей, которые, по её словам, содержали призывы к насилию против России. В завершение дипломат добавила, что структуры Совета Европы и ЕС, по её мнению, чрезмерно зациклены на гендерной повестке и не справляются с реальными проблемами.

Ранее Захарова заявила, что современное руководство Евросоюза демонстрирует уровень русофобии, который превысил практики нацистской Германии. Дипломат отметила, что в ЕС открыто обсуждается курс на подготовку к возможному конфликту, а одной из заявленных целей называется нанесение России «стратегического поражения».