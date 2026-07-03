Трамп поздравил Лукашенко с Днём независимости и пообещал лично встретиться

Президент США Дональд Трамп направил поздравления главе Белоруссии Александру Лукашенко и белорусскому народу по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Американский лидер в послании выразил искренние пожелания мирного и благополучного года для республики и выразил надежду на будущую встречу. В Белоруссии День независимости отмечается в годовщину освобождения Минска от нацистов. Ранее, с 1991 по 1996 год, праздник приходился на 27 июля, в память о принятии декларации независимости Белорусской ССР в 1990 году.

Президент России Владимир Путин также поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии. Глава российского государства подчеркнул в своем письме, что этот праздник важен не только для белорусов, но и для россиян, напоминая о славном событии общей истории — освобождении Минска.