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3 июля, 17:30

Трамп поздравил Лукашенко с Днём независимости и пообещал лично встретиться

Дональд Трамп и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Ilya

Дональд Трамп и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Ilya

Президент США Дональд Трамп направил поздравления главе Белоруссии Александру Лукашенко и белорусскому народу по случаю Дня независимости республики. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Американский лидер в послании выразил искренние пожелания мирного и благополучного года для республики и выразил надежду на будущую встречу. В Белоруссии День независимости отмечается в годовщину освобождения Минска от нацистов. Ранее, с 1991 по 1996 год, праздник приходился на 27 июля, в память о принятии декларации независимости Белорусской ССР в 1990 году.

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Президент России Владимир Путин также поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии. Глава российского государства подчеркнул в своем письме, что этот праздник важен не только для белорусов, но и для россиян, напоминая о славном событии общей истории — освобождении Минска.

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Наталья Демьянова
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