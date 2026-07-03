Беглый иноагент Лошак* признался, что часто видит Россию во сне

Тележурналист Андрей Лошак*, проживающий в Европе, рассказал, что ему часто снится Россия. Об этом он сообщил в интервью журналисту Станиславу Кучеру*.

«Почти всегда мне снится, что я в России. Не то что бы какие-то ностальгические сны, березки там, нет. Просто мне вспоминается сон, и я понимаю, что все это происходит в России», — сказал Лошак*.

Станислав Кучер*, который с 2019 года живёт в США, также поделился своим сновидением о России. По его словам, однажды ему приснилась страна начала 2000-х годов и встреча с друзьями на даче, что вызвало у него сильное чувство радости.

Ранее Life.ru писал, что Станислав Кучер*, обосновавшийся в Соединённых Штатах, решился на анализ ДНК — итоги исследования стали для него полной неожиданностью. В ходе теста у него обнаружилось четыре процента еврейской крови.