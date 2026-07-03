«Всё, хватит гулять»: Киев и ФРГ запустили механизм для возвращения 1,3 млн украинцев домой

Киев и Берлин вплотную занялись созданием механизма для возврата на родину военнообязанных украинцев, покинувших страну. О ходе переговоров в интервью агентству Укринформ рассказал посол в ФРГ Алексей Макеев.

Дипломат подтвердил, что между профильными ведомствами двух стран уже создана специальная рабочая группа, где налажен обмен информацией. По его словам, конкретные инструменты возвращения бежавших граждан сейчас как раз обсуждаются, однако разглашать детали этих механизмов он пока не стал.

Макеев пояснил, что взаимодействие с немецкой стороной ведётся по двум направлениям. Первое касается так называемого Unity Hub, в рамках которого сотрудники государства разъясняют украинской общине существующие возможности. Второе направлено на поиск совместных путей для стимулирования возвращения людей.

Посол также привёл статистику, согласно которой в Германии сейчас находятся около 1,3 миллиона украинцев. Он отметил, что доля трудоустроенных среди них постепенно растёт, и значительная часть граждан уже интегрировалась в немецкое общество, хотя показатели пока уступают польским.

По сведениям Министерства социальной политики Украины, статус временной защиты на территории Евросоюза в настоящий момент оформили более 4,3 миллиона украинских граждан. Наибольшее их количество сосредоточено в Германии, Польше и Чехии. Действие нынешнего режима временной защиты истекает в марте 2027 года.

Ранее правоохранительные органы Украины пресекли во Львовской области деятельность организованной группы, занимавшейся незаконным вывозом военнообязанных мужчин за границу. Задержанные вносили данные клиентов в онлайн-систему «Путь» как участников музыкального коллектива, который якобы направлялся на зарубежные гастроли. Стоимость такой услуги для одного человека колебалась от 8 до 12 тысяч долларов США.