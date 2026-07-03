Радио Судного дня вышло в эфир с двойным посланием
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Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», в пятницу передала свои первые за день голосовые сообщения. В 19:56 мск в эфире этой загадочной военной станции, непрерывно вещающей с 1970-х годов, прозвучали слова «Герцотютя» и «Смоковный». Подробности об этом и других сигналах публикуются в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
Радиостанция работает с 1970-х годов, а её официальное назначение никогда не раскрывалось. Из-за этого вокруг «жужжалки» появилось множество версий — от военной связи до элемента системы управления стратегическими силами.
За несколько дней до этого Радио Судного дня уже привлекало внимание радиолюбителей. Тогда в эфире прозвучало слово «обезьянка».
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