Радио Судного дня вышло в эфир с двойным посланием

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», в пятницу передала свои первые за день голосовые сообщения. В 19:56 мск в эфире этой загадочной военной станции, непрерывно вещающей с 1970-х годов, прозвучали слова «Герцотютя» и «Смоковный». Подробности об этом и других сигналах публикуются в Telegram-канале «УВБ-76 логи».