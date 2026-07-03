Новая элита ВСУ «засветилась» на фронте и сразу получила удар: ВС РФ разнесли бригаду охраны Генштаба

Вооружённые силы России нанесли удар по элитной бригаде охраны Генерального штаба ВСУ. Данные об этом обнародовало Министерство обороны РФ.

В сводке ведомства отмечается, что это украинское подразделение было впервые замечено в зоне ответственности российской группировки войск «Запад». Бойцы оперативно атаковали противника.

Помимо этого подразделения, в течение недели ударам подверглись формирования пяти механизированных и одной штурмовой бригад, батальон беспилотных систем, морская пехота и три бригады территориальной обороны.

Также сообщается о действиях российской авиации на Запорожском направлении. Лётчики сбросили фугасные авиабомбы на позиции украинского отряда операторов БПЛА «Скифские грифоны». Как уточнили в министерстве, в результате налёта было полностью уничтожено специальное оборудование, предназначенное для запуска беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли поражение по 153 районам на территории Украины. В числе целей оказались площадки запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия. Удары также наносились по пунктам временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины и формирований иностранных наёмников.