В зоне специальной военной операции ликвидированы два украинских офицера. 30 июня был уничтожен полковник Александр Желтов, занимавший должность заместителя начальника 11-го армейского корпуса ВСУ. Об этом пишет ТАСС.

«В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич (08.07.1977 г. р.), занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья», — рассказал собеседник агенства.

Также, по его словам, 1 июля на Херсонском направлении был ликвидирован майор Главного управления разведки Минобороны Украины с фамилией Поляк.

Ранее Life.ru сообщал, что под Краматорском российские военнослужащие уничтожили заместителя командира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» – майора ВСУ Романа Залесского. Он был известен своими националистическими взглядами и принимал участие в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году.