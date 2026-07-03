Водителю катера, сбившему насмерть ребёнка в Воронеже, грозит до 12 лет тюрьмы

Следователи предъявили обвинения 45-летнему жителю Воронежа, который на катере насмерть сбил 11-летнего ребёнка в акватории Воронежского водохранилища. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, фигуранту инкриминируется нарушение правил движения, повлёкшее гибель человека.

Обвинение предъявлено по части 2.1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.