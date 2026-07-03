Водитель, насмерть сбивший на катере купающегося ребёнка в Воронеже, был пьян

Водитель катера, который насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, а затем скрылся, был пьян. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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По данным следствия, 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял катером днём 2 июля. Во время движения он наехал на купавшегося ребёнка. После столкновения он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Очевидцы на лодке доставили ребёнка на берег, однако спасти его не удалось.

По словам свидетелей, в день трагедии водитель катера мог употреблять алкоголь. Сейчас он задержан и арестован, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Воронеже трагедия на воде произошла 2 июля неподалёку от санатория имени Горького. По данным следствия, 12-летний подросток во время купания в Воронежском водохранилище оказался под винтами проходящего мимо судна.