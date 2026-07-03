Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 14:56

Водитель, насмерть сбивший на катере купающегося ребёнка в Воронеже, был пьян

Водитель катера, который насмерть сбил 11-летнего мальчика в Воронежском водохранилище, а затем скрылся, был пьян. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Видео © МАХ/Западное МСУТ СК России

По данным следствия, 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял катером днём 2 июля. Во время движения он наехал на купавшегося ребёнка. После столкновения он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Очевидцы на лодке доставили ребёнка на берег, однако спасти его не удалось.

По словам свидетелей, в день трагедии водитель катера мог употреблять алкоголь. Сейчас он задержан и арестован, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Четырёхлетнего мальчика унесло течением реки Иркут
Четырёхлетнего мальчика унесло течением реки Иркут

В Воронеже трагедия на воде произошла 2 июля неподалёку от санатория имени Горького. По данным следствия, 12-летний подросток во время купания в Воронежском водохранилище оказался под винтами проходящего мимо судна.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar