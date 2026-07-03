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Регион
3 июля, 18:36

Временные ограничения по отпуску топлива ввели в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elen Nika

В Белгородской области введены временные ограничения на розничную продажу топлива. Согласно новым правилам, на одной автозаправочной станции одному потребителю разрешено приобрести не более 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива.

Данная мера, как пояснил врио губернатора Александр Шуваев, направлена на обеспечение бесперебойного снабжения всех потребителей, несмотря на фиксируемые локальные затруднения с наличием отдельных марок топлива. Он также заверил, что общая ситуация в регионе остаётся стабильной и контролируемой, а для жителей приграничных районов сохраняется возможность заправки топлива в сертифицированную тару.

Новак поручил нефтяникам нарастить поставки топлива в проблемные регионы
Новак поручил нефтяникам нарастить поставки топлива в проблемные регионы

Ранее Life.ru писал, что правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года. Мера вступает в силу с 1 июля и будет действовать по 30 сентября 2026 года.

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Наталья Демьянова
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