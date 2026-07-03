МЧС предупредило москвичей о ливнях, грозах и ураганном ветре до 17 м/с

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды с 21:00. По данным ведомства, на столицу надвигаются сильные дожди с грозами.

Сообщается, что в отдельных районах города пройдут ливни, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. Сложные метеоусловия сохранятся вплоть до утра субботы, 4 июля.

Спасатели предупредили о возможных негативных последствиях разгула стихии. В городе могут фиксироваться обрывы линий электропередачи и падение рекламных щитов, также вероятны перебои в движении транспорта. Жителям настоятельно рекомендовали не парковать автомобили под деревьями и вблизи шатких металлоконструкций, а на дорогах соблюдать повышенную осторожность, чтобы избежать травм и повреждения имущества.

Ранее сообщалось, что в Сочи и на федеральной территории Сириус объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. По информации РСЧС, 4 и 5 июля здесь ожидаются сильные ливневые дожди, грозы и град. Синоптики прогнозируют обильные осадки, которые могут спровоцировать подъём уровня воды в реках и локальные затопления территорий. В горной местности сохраняется высокая вероятность схода селевых потоков.