Землетрясение произошло у побережья Севастополя

В Чёрном море вблизи Севастополя было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0. Замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщила, что эпицентр сейсмического события с энергетическим классом 9.2 располагался в 15 километрах от мыса Фиолент (Севастопольский район) и было зарегистрировано в 16:51 по московскому времени.

«В 16:51 мск у нас было зарегистрировано сейсмическое событие природного характера энергетическим классом 9,7 и магнитудой 3,0», — приводит ТАСС её слова.

Отметим, 22 июня у берегов Севастополя уже наблюдалась сейсмическая активность, включающая десять землетрясений, самое мощное из которых имело магнитуду 4,4 и произошло примерно в 30 километрах от побережья. По свидетельствам местных жителей, сейсмическая активность ощущалась в различных частях города. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил факт ощутимости двух землетрясений в городе, однако подчеркнул отсутствие зафиксированных повреждений объектов.