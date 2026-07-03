Росавиация ввела ограничения в аэропортах пяти российских городов

Аэропорты Казани, Пензы, Саратова, Чебоксар и Ульяновска временно перестали принимать и отправлять самолёты. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Казань, Пенза, Саратов (Гагарин), Чебоксары: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. <...> Аэропорт Ульяновск (Баратаевка): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указали в пресс-службе.

По данным ведомства, аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы. Мера введена для обеспечения безопасности полётов.

Напомним, что сегодня за сутки средства ПВО уничтожили 188 украинских беспилотников над регионами России. Инциденты произошли над несколькими регионами страны, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую области, Московский регион и Республику Крым.