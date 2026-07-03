Киев создаёт следственную группу по делу о подрыве олигарха Ермолаева в Монако

Украинские правоохранительные органы заявили о намерении подключиться к расследованию покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, которое произошло в Монако. В Генпрокуратуре Украины инициируют создание международной следственной группы для координации совместных действий с зарубежными коллегами.

Как сообщили в офисе генпрокурора, предварительное следствие уже ведётся Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным контролем Генпрокуратуры и при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований. Ведомство отмечает, что принимаются все законные меры для установления личности возможного исполнителя на территории Украины, а также выявления лиц, причастных к организации и заказу преступления.

Кроме того, украинская сторона выступает с инициативой сформировать международную следственную группу, что должно повысить эффективность расследования и упростить обмен информацией с партнёрами.

Напомним, вечером 29 июня в центре Монако произошёл взрыв у входа в жилой дом, в результате которого пострадали трое членов одной семьи, включая ребёнка; по данным СМИ, одной из целей был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, гражданин Кипра, ранее попавший под санкции Украины. На данный момент главной подозреваемой по делу является гражданка Украины, проживающая в Германии. Ранее Интерпол опубликовал ориентировку на неё. Французские средства массовой информации также не исключают причастности к покушению представителей украинской власти.