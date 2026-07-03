В Дагестане арестованы пятеро подозреваемых в хищении 110 тонн нефтепродуктов

В Дагестане суд отправил под стражу пятерых участников преступной группы, которых подозревают в хищении нефтепродуктов из скважин в Ногайском районе. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов республики.

По данным следствия, с конца сентября 2025 года по март 2026 года они регулярно вывозили нефть и нефтепродукты, а затем продавали их на перерабатывающие предприятия. Общий объём похищенного превысил 110 тонн. Ущерб для компании «Дагнефть» оценивается минимум в 4,5 миллиона рублей.

Следствие также установило, что руководитель группы передал сотруднику полиции 200 тысяч рублей. За это он рассчитывал обеспечить беспрепятственный проезд грузовиков с похищенным топливом к месту сбыта. Факт передачи денег был зафиксирован в ходе оперативных мероприятий.

Все пятеро фигурантов арестованы до 1 сентября.

Как уже сообщалось, в прошлом году житель республики организовал преступную группу для незаконной добычи сырья. С сентября 2025 года по март 2026-го участники регулярно вывозили нефть и продавали её на перерабатывающие предприятия. Они даже пытались подкупить сотрудника полиции. Организатор предложил ему 200 тысяч рублей за беспрепятственный проезд грузовиков с похищенным топливом. Полицейский сообщил о случившемся руководству, после чего передача денег была задокументирована в ходе оперативных мероприятий МВД и ФСБ.