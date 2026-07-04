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4 июля, 00:41

В Полтавской области Украины повреждены ещё две АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Глава Полтавской областной администрации Виталий Дьяковнич проинформировал о новых инцидентах на объектах топливной инфраструктуры региона. По его словам, ещё две автозаправочные станции получили повреждения.

Как уточняется в сообщении, обе АЗС расположены в Лубенском районе. Это уже не первый случай в этой местности: ранее Дьяковнич уже информировал о повреждении одной заправки в том же районе. Обстоятельства происшествий и масштаб разрушений пока не раскрываются.

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Незадолго до этого Life.ru писал о новых взрывах в оккупированном ВСУ Запорожье и украинских Сумах. Воздушная тревога не прекращалась, а подробности случившегося оставались за кадром. Информация о характере ударов и возможных разрушениях пока не приводится.

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Виталий Приходько
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