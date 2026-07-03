Мощные взрывы прогремели в Запорожье и Сумах на Украине

Вечер пятницы, 3 июля, выдался тревожным для подконтрольных Киеву регионов. В Запорожье и Сумах один за другим прогремели новые взрывы. Воздушная тревога не прекращается, а подробности случившегося пока остаются за кадром.

Украинское издание «Общественное» сообщило о новой серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Информация о характере ударов и возможных разрушениях пока не приводится. В городе и части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Одновременно с этим взрыв прогремел и в городе Сумы на северо-востоке Украины. В части Сумской области также звучит сигнал воздушной тревоги.