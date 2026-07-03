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3 июля, 15:42

Мощные взрывы прогремели в Запорожье и Сумах на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Sidanchenko

Вечер пятницы, 3 июля, выдался тревожным для подконтрольных Киеву регионов. В Запорожье и Сумах один за другим прогремели новые взрывы. Воздушная тревога не прекращается, а подробности случившегося пока остаются за кадром.

Украинское издание «Общественное» сообщило о новой серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Информация о характере ударов и возможных разрушениях пока не приводится. В городе и части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Одновременно с этим взрыв прогремел и в городе Сумы на северо-востоке Украины. В части Сумской области также звучит сигнал воздушной тревоги.

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Россия продолжает успеное выполнение боевых задач в зоне СВО. Напомним, в ночь на 2 июля Армия России нанесла массированный ответный удар по стратегическим целям на Украине, в том числе и в Киеве. Поражены, в частности, заводы по производству ракет «Фламинго» и Fire Point, а также дронов «Лютый». Судя по докладу Минобороны, досталось и предприятию «Антонов». Мэр Киева Виталий Кличко назвал эту атаку самой масштабной с начала СВО.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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