Освобождение Константиновки стало возможным благодаря героизму российских военнослужащих. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Город был превращён фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобождён», — сказал он.

Напомним, Песков заявил, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день. Он не стал уточнять детали проведения штурма.