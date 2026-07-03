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Регион
3 июля, 20:59

Песков: Героизм российских военных позволил освободить Константиновку

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Освобождение Константиновки стало возможным благодаря героизму российских военнослужащих. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Город был превращён фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобождён», — сказал он.

Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом
Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом

Напомним, Песков заявил, что населённый пункт Константиновка перешёл под полный контроль российских военных. Пресс-секретарь, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день. Он не стал уточнять детали проведения штурма.

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