Президент России Владимир Путин заслушал доклад командующего группировкой войск «Южная» Сергея Медведева о ходе наступления. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча прошла на одном из командных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Командующий группировкой представил верховному главнокомандующему подробную информацию о деталях проводимой наступательной операции. Представитель Кремля уточнил, что доклад касался текущей обстановки и тактических решений.

«На месте был доклад командующего группировки войск «Юг» Сергея Викторовича Медведева, который рассказал о деталях продолжающегося на этом направлении наступления российских подразделений», — отметил Песков.

Ранее президент Владимир Путин предупредил о расширении зоны безопасности в ответ на удары Вооружённых сил Украины по российской инфраструктуре. По словам главы государства, чем активнее Киев будет атаковать объекты на территории РФ, тем больше территории придётся брать под контроль российским подразделениям. Лидер страны отметил, что армия продолжает формировать буферную полосу в Сумской и Харьковской областях. Он также подтвердил полное завершение освобождения Луганской Народной Республики.