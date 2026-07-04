Путин поручил продолжить массированные удары по ОПК Украины

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продолжить нанесение массированных групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Такое заявление глава государства сделал во время совещания, состоявшегося в пункте управления Объединённой группировкой войск.

«Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим её функционирование, должно быть продолжено», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стратегическая инициатива на линии соприкосновения полностью принадлежит Армии России. Путин заслушал доклады командования о текущей обстановке на фронте. Представитель Кремля, комментируя результаты встречи, акцентировал внимание на оценке верховного главнокомандующего. По его словам, российские подразделения удерживают инициативу на всех направлениях.