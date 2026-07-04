Армия России за июнь расширила зону контроля на Волчанском направлении в Харьковской области более чем на 130 квадратных километров. Об этом командующий группировкой «Север» сообщил президенту России Владимиру Путину.

Согласно приведённым данным, за месяц российские подразделения заняли Лосевку, Украинскую, Земляной Яр и Охримовку. Таким образом, число населённых пунктов, перешедших под контроль войск на этом участке фронта в июне, достигло четырёх. Командующий также подвёл общие итоги работы группировки «Север» за отчётный период. По его информации, на всём направлении ответственности за июнь под контроль российских сил перешло около 230 квадратных километров территории, а количество занятых населённых пунктов составило восемь.

В докладе также приведены сведения о потерях противника. Потери ВСУ составили более 5,5 тыс. боевиков, в том числе убитыми свыше 2,6 тыс.

Ранее в Минобороны РФ обнародовали видео освобождения населённого пункта Константиновка в ДНР. На опубликованных материалах запечатлены моменты боевой работы подразделений в ходе штурма. Ведомство не сопровождало видео развёрнутыми комментариями о тактике проведения операции.