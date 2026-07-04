Российские военные с начала текущего года установили контроль над 24 населёнными пунктами в Сумской области. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий группировкой войск «Север» Евгений Никифоров.

В докладе верховному главнокомандующему военный уточнил, что в июне под контроль перешёл населённый пункт Иволжанское и 82 квадратных километра территории региона. Общая площадь взятых под контроль земель в Сумской области с начала года превысила 410 квадратных километров. На Волчанском направлении в июне зафиксированы наиболее высокие темпы продвижения. В отдельные дни наступление составляло более полутора километров.

Армия России за июнь расширила зону контроля на Волчанском направлении в Харьковской области более чем на 130 квадратных километров. За месяц российские подразделения заняли Лосевку, Украинскую, Земляной Яр и Охримовку. Таким образом, число населённых пунктов, перешедших под контроль войск на этом участке фронта в июне, достигло четырёх. Командующий также подвёл общие итоги работы группировки «Север» за отчётный период. По его информации, на всём направлении ответственности за июнь под контроль российских сил перешло около 230 квадратных километров территории, а количество занятых населённых пунктов составило восемь.